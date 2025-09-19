Exposition Nant Xe – XXe siècles Abbatiale Saint-Pierre Nant

Entrée libre et gratuite. Sans réservation.

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Des Hommes, des femmes, un territoire.

L’Abbaye St-Pierre de Nant a été fondée il y a 1100 ans.

Dans ce monument, siècle après siècle, vous sont présentés quelques portraits d’hommes et de femmes qui ont marqué la vie de Nant à titres divers (comme Jean Hugo, petit-fils de Victor). Sont également évoqués certains évènements, sans qu’il ait été possible de tout retracer. L’Histoire de Nant, en particulier pour les XIXe et XX siècles reste encore largement à écrire !

Dans le narthex (sous le porche) de l’Abbatiale St-Pierre

Abbatiale Saint-Pierre 7 Place des Benedictins, 12230 Nant, France Nant 12230 Aveyron Occitanie 0565622421 https://www.nantaveyron.fr/abbatiale-saint-pierre.html L’abbatiale Romane Saint-Pierre des XIe et XIIe siècles édifice religieux de confession catholique édifié sur la commune de Nant dans le département de l’Aveyron, classée au titre des monuments historiques depuis 1862.

