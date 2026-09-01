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Exposition : Nastia MALLET Thann

samedi 19 septembre 2026 · Thann

Exposition : Nastia MALLET Thann

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
14 rue du Temple
Ville
68800 Thann
Département
Haut-Rhin
Tarif

Thann

Exposition : Nastia MALLET

14 rue du Temple Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le Temple accueille les œuvres de l’artiste plasticienne Nastia Mallet, à découvrir dans un cadre unique.
Le Temple accueille une exposition consacrée au travail de l’artiste plasticienne Nastia Mallet. Une invitation à découvrir son univers artistique et ses créations dans le cadre singulier du Temple.   .

14 rue du Temple Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 37 36 

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English :

The Temple is hosting an exhibition of works by visual artist Nastia Mallet, which can be viewed in a unique setting.

L’événement Exposition : Nastia MALLET Thann a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

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