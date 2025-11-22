Exposition Natalia FISSOT Éguzon-Chantôme

Exposition Natalia FISSOT

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 13:30:00

fin : 2025-12-23 17:30:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-12-24

L’exposition de peinture Regards de vaches Muses à Cornes , présente une collection de portraits aquarellés de vaches françaises réalisés par Natalia Fissot. A découvrir au bureau de tourisme d’Eguzon.

.

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@cc-valleedelacreuse.fr

English :

The Regards malicieux painting exhibition presents a collection of animal portraits by Françoise Jamin. To be seen at the Eguzon tourist office.

German :

Die Gemäldeausstellung Regards malicieux zeigt eine Sammlung von Tierporträts, die von Françoise Jamin angefertigt wurden. Zu entdecken im Tourismusbüro von Eguzon.

Italiano :

La mostra di pittura Regards malicieux presenta una collezione di ritratti di animali di Françoise Jamin. Da vedere presso l’ufficio turistico di Eguzon.

Espanol :

La exposición de pintura Regards malicieux presenta una colección de retratos de animales de Françoise Jamin. Se puede visitar en la oficina de turismo de Eguzon.

