Exposition Nathalie Ledey Bourges

Exposition Nathalie Ledey Bourges lundi 1 septembre 2025.

Exposition Nathalie Ledey

11 Rue Jacques Rimbault Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-01 09:00:00

fin : 2025-09-18 17:00:00

Date(s) :

2025-09-01

Nathalie Ledey met en lumière les quartiers nord de Bourges Chancellerie, Gibjoncs, Moulon avec l’aide de ses habitants.

Alors que les Gibjoncs, la Chancellerie et Moulon sont soumis au Nouveau Projet de Renouvellement Urbain, Nathalie Ledey conserve par ses croquis l’histoire des quartiers. Elle donne également la parole aux habitants, les témoins de cette métamorphose. .

11 Rue Jacques Rimbault Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 46 08 10 81 sonja.goussard@agglo-bourgesplus.fr

English :

Nathalie Ledey sheds light on the northern districts of Bourges Chancellerie, Gibjoncs, Moulon with the help of local residents.

German :

Nathalie Ledey beleuchtet die nördlichen Stadtteile von Bourges Chancellerie, Gibjoncs, Moulon mithilfe ihrer Bewohner.

Italiano :

Nathalie Ledey sta facendo luce sui quartieri settentrionali di Bourges Chancellerie, Gibjoncs, Moulon con l’aiuto dei residenti locali.

Espanol :

Nathalie Ledey pone en valor los barrios del norte de Bourges -Chancellerie, Gibjoncs, Moulon- con la ayuda de los vecinos.

L’événement Exposition Nathalie Ledey Bourges a été mis à jour le 2025-08-10 par OT BOURGES