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Exposition Nathalie MAROQUESNE Aile Nord Regnéville-sur-Mer

lundi 27 juillet 2026 · Aile Nord · Regnéville-sur-Mer

Exposition Nathalie MAROQUESNE Aile Nord Regnéville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Aile Nord
Adresse
3 route des fours à chaux
Ville
50590 Regnéville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Regnéville-sur-Mer

Exposition Nathalie MAROQUESNE

Aile Nord 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Exposition Nathalie MAROQUESNE. RDV au château de Regnéville-sur-Mer. Entrée gratuite.   .

Aile Nord 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie  

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English : Exposition Nathalie MAROQUESNE

L’événement Exposition Nathalie MAROQUESNE Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Coutances Tourisme

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