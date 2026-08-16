Exposition Nathalie travaillard Atelier d’artiste Adeline M Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Exposition Nathalie travaillard

Atelier d’artiste Adeline M 11 Rue Madame Moreau Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 15:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Exposition Nathalie travaillard & Adeline M, deux univers poétiques et imaginaire à découvrir. .

Atelier d’artiste Adeline M 11 Rue Madame Moreau Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 33 14 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Nathalie travaillard Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS