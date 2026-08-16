AGENDA · Quimperlé
Exposition Nathalie travaillard Atelier d’artiste Adeline M Quimperlé
jeudi 27 août 2026 · Atelier d'artiste Adeline M · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Exposition Nathalie travaillard
Atelier d’artiste Adeline M 11 Rue Madame Moreau Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Exposition Nathalie travaillard & Adeline M, deux univers poétiques et imaginaire à découvrir. .
Atelier d’artiste Adeline M 11 Rue Madame Moreau Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 33 14 65
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English :
L’événement Exposition Nathalie travaillard Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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