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AGENDA · Quimperlé

Exposition Nathalie travaillard Atelier d’artiste Adeline M Quimperlé

jeudi 27 août 2026 · Atelier d'artiste Adeline M · Quimperlé

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Atelier d'artiste Adeline M
Adresse
11 Rue Madame Moreau
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Exposition Nathalie travaillard

Atelier d’artiste Adeline M 11 Rue Madame Moreau Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Exposition Nathalie travaillard & Adeline M, deux univers poétiques et imaginaire à découvrir.   .

Atelier d’artiste Adeline M 11 Rue Madame Moreau Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 33 14 65 

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English :

L’événement Exposition Nathalie travaillard Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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