Exposition nationale d’aviculture Salle polyvalente Marans
Exposition nationale d’aviculture Salle polyvalente Marans samedi 28 février 2026.
Exposition nationale d’aviculture
Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28
La société d’aviculture d’Aunis et Saintonge organise sa 38ème exposition d’aviculture.
Au programme le championnat régional du lapin chèvre et de l’APADOM.
Vente d’animaux sélectionnés.
Buvette et restauration.
Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 04 53 78 societeavicoleaunisetsaintonge@gmail.com
English :
The Société d’Aviculture d’Aunis et Saintonge organizes its 38th poultry show.
On the program: regional rabbit/goat and APADOM championships.
Sale of selected animals.
Refreshments and catering.
