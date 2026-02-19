Exposition nationale d’aviculture Salle polyvalente Marans

Exposition nationale d’aviculture

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

La société d’aviculture d’Aunis et Saintonge organise sa 38ème exposition d’aviculture.

Au programme le championnat régional du lapin chèvre et de l’APADOM.

Vente d’animaux sélectionnés.

Buvette et restauration.

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 04 53 78 societeavicoleaunisetsaintonge@gmail.com

English :

The Société d’Aviculture d’Aunis et Saintonge organizes its 38th poultry show.

On the program: regional rabbit/goat and APADOM championships.

Sale of selected animals.

Refreshments and catering.

L’événement Exposition nationale d’aviculture Marans a été mis à jour le 2026-02-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin