Exposition Nationale d’Aviculture Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial

Exposition Nationale d’Aviculture

Centre Associatif Parodien 9 rue Pierre Lathuillère Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

La Société Avicole du Charolais organise son exposition annuelle d’aviculture qui rassemblera 700 animaux de Basse-cour de race pure faisant partie du patrimoine français et pour certains inscrits au conservatoire des races.

Vous pourrez admirer toutes les composantes de l’aviculture amateur volailles, palmipèdes, lapins et pigeons et toute une palette d’oiseaux exotiques présentés par le club des oiseaux Montceau-Le Creusot. .

Centre Associatif Parodien 9 rue Pierre Lathuillère Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 17 51 baudronmjf@orange.fr

English : Exposition Nationale d’Aviculture

