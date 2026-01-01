Exposition nationale d’Aviculture Boulodrome Retournac

Exposition nationale d’Aviculture

Boulodrome Allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 08:30:00

fin : 2026-02-01 16:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01

600 animaux seront exposés, 63 éleveurs venant de 11 départements différents. L’Aviculture des Sucs organisera un challenge régional du pigeon strasser, un challenge régional du lapin rex et des rencontres amicales des poules Sussex et wyandottes.

Boulodrome Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes aviculturedessucs@orange.fr

English :

600 animals will be on show, with 63 breeders from 11 different départements. L’Aviculture des Sucs will be organizing a regional strasser pigeon challenge, a regional rex rabbit challenge and friendly Sussex and wyandottes hen matches.

