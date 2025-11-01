Exposition nationale d’aviculture grande halle Saint-Paulien

Exposition nationale d’aviculture

grande halle Le Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-01

Venez découvrir des dizaines de races de volailles, lapins et pigeons lors de cette grande Exposition Avicole, avec près de 1000 animaux présentés est une visite à ne pas manquer ou vous pourrez admirer des animaux de toute beauté.

grande halle Le Chomeil Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 05 52 16 societeavicoleduvelay@gmail.com

English :

Come and discover dozens of breeds of poultry, rabbits and pigeons at this major Poultry Show, with nearly 1,000 animals on display. It’s a visit not to be missed, where you’ll be able to admire animals of the utmost beauty.

German :

Entdecken Sie Dutzende von Geflügel-, Kaninchen- und Taubenrassen bei dieser großen Geflügelausstellung. Mit fast 1000 präsentierten Tieren ist dies ein Besuch, den Sie nicht verpassen sollten, oder Sie können Tiere von großer Schönheit bewundern.

Italiano :

Venite a scoprire decine di razze di pollame, conigli e piccioni in questa grande Mostra del pollame, con quasi 1.000 animali in esposizione. È una visita da non perdere e potrete ammirare alcuni animali davvero belli.

Espanol :

Venga a descubrir decenas de razas de aves de corral, conejos y palomas en esta gran Exposición Avícola, con casi 1.000 animales expuestos. Es una visita que no se puede perder, y podrá admirar algunos animales realmente hermosos.

L’événement Exposition nationale d’aviculture Saint-Paulien a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay