Exposition nationale d’élevage pointer anglais Saint-Flour
Exposition nationale d’élevage pointer anglais Saint-Flour dimanche 24 mai 2026.
Saint-Flour
Exposition nationale d’élevage pointer anglais
́ Saint-Flour Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
C’est une grande première en Auvergne et, c’est à la Ville de Saint-Flour que l’évènement aura lieu ! L’exposition nationale d’élevage pointer anglais.
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́ Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 51 05 43
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English :
It’s a big first in Auvergne, and it’s at the Ville de Saint-Flour that the event will take place! The National English Pointer Breeding Show.
L’événement Exposition nationale d’élevage pointer anglais Saint-Flour a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
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