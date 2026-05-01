Saint-Flour

Exposition nationale d’élevage pointer anglais

́ Saint-Flour Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

C’est une grande première en Auvergne et, c’est à la Ville de Saint-Flour que l’évènement aura lieu ! L’exposition nationale d’élevage pointer anglais.

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́ Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 51 05 43

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English :

It’s a big first in Auvergne, and it’s at the Ville de Saint-Flour that the event will take place! The National English Pointer Breeding Show.

L’événement Exposition nationale d’élevage pointer anglais Saint-Flour a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour