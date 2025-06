Exposition Natura 2000 – SOUBLECAUSE Soublecause 18 juin 2025 07:00

Hautes-Pyrénées

Exposition Natura 2000 SOUBLECAUSE Ecole Soublecause Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-18

Cette exposition composée de 6 kakémonos déroulants permet de présenter le réseau Natura 2000 de manière générale, de faire un zoom sur le bassin de l’Adour et de ses sites Natura 2000 et particulièrement sur le site Natura 2000 l’Adour, ses entités paysagères et ses espèces remarquables, notamment les poissons migrateurs.

L’exposition se visite sur rendez-vous.

.

SOUBLECAUSE Ecole

Soublecause 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 75 90 80 mariechristine-lauzin@orange.fr

English :

This exhibition, made up of 6 scrolling kakemonos, presents the Natura 2000 network in general, focuses on the Adour basin and its Natura 2000 sites, and particularly on the Adour Natura 2000 site, its landscape features and remarkable species, notably migratory fish.

The exhibition can be visited by appointment.

German :

Diese Ausstellung, die aus 6 aufrollbaren Kakemonos besteht, ermöglicht es, das Natura 2000-Netzwerk allgemein vorzustellen, einen Zoom auf das Adour-Becken und seine Natura 2000-Gebiete zu werfen und insbesondere auf das Natura 2000-Gebiet Adour, seine landschaftlichen Einheiten und seine bemerkenswerten Arten, insbesondere die Wanderfische, einzugehen.

Die Ausstellung kann nach Vereinbarung besucht werden.

Italiano :

Questa mostra, composta da 6 kakemonos scorrevoli, offre una panoramica generale della rete Natura 2000, un approfondimento sul bacino dell’Adour e sui suoi siti Natura 2000 e, in particolare, sul sito Natura 2000 dell’Adour, le sue caratteristiche paesaggistiche e le sue specie notevoli, in particolare i pesci migratori.

La mostra è visitabile su appuntamento.

Espanol :

Esta exposición, compuesta por 6 kakemonos desplegables, ofrece una visión general de la red Natura 2000, un acercamiento a la cuenca del Adur y sus espacios Natura 2000 y, en particular, al espacio Natura 2000 del Adur, sus características paisajísticas y sus especies notables, sobre todo los peces migratorios.

La exposición puede visitarse con cita previa.

L’événement Exposition Natura 2000 Soublecause a été mis à jour le 2025-06-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65