EXPOSITION « NATURA INQUIETA » DE ALICE DE MIRAMON, SHOKO WATANABE ET NANCY GUERRERRO – Montpellier 21 juin 2025 07:00

Hérault

EXPOSITION « NATURA INQUIETA » DE ALICE DE MIRAMON, SHOKO WATANABE ET NANCY GUERRERRO Place Saint-Ravy Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-06-21

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir d’accueillir l’exposition Natura Inquieta qui rassemble trois femmes artistes de trois continents différents, Alice de Miramon, Shoko Watanabe et Nancy Guerrerro du 21 juin au 13 juillet 2025. Elles y explorent leurs rapports à la nature au travers de la céramique, de la peinture, de la sérigraphie et d’œuvres textiles.

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir d’accueillir l’exposition Natura Inquieta qui rassemble trois femmes artistes de trois continents différents, Alice de Miramon, Shoko Watanabe et Nancy Guerrerro du 21 juin au 13 juillet 2025. Elles y explorent leurs rapports à la nature au travers de la céramique, de la peinture, de la sérigraphie et d’œuvres textiles.

Les trois artistes proposent un voyage poétique interrogeant leurs rapports à la nature et aux mondes qui les entourent. Alice de Miramon, franco-américaine née en Afrique, s’inspire de l’art japonais et plus particulièrement de portraits immergés dans des scènes de nature. Elle joue avec les supports en utilisant des papiers anciens qu’elle recouvre de sa palette reconnaissable.

Créant ainsi un passage entre passé et présent, le recyclage est pour elle un acte symbolique d’appropriation et de sublimation. La nature qu’elle représente n’est pas un prétexte ou une toile de fond. Elle est placée sur le même plan que les figures humaines, peut-être encore plus résiliente et omnipotente. Nancy Guerrero, chilienne, évolue entre la sculpture et la sérigraphie et explore les interactions parfois tumultueuses entre l’humain et la nature qui l’entoure par un univers graphique monochrome ludique et troublant. Ses fleurs souriantes créent une tension entre joie et inquiétude. Née au pied du mont Fuji au Japon, Shoko Watanabe travaille à partir de tissus récupérés. Elle éprouve un rapport intime et joyeux à la nature dont elle s’inspire.

VERNISSAGE VENDREDI 20 JUIN 2025 A 17H30.

Exposition gratuite, du mardi au dimanche de 11h à 19h. .

Place Saint-Ravy

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 88 80

English :

Espace Saint-Ravy is pleased to welcome Natura Inquieta, an exhibition featuring three women artists from three different continents: Alice de Miramon, Shoko Watanabe and Nancy Guerrerro, from June 21 to July 13, 2025. They explore their relationship with nature through ceramics, painting, silkscreen and textiles.

German :

Der Espace Saint-Ravy freut sich, vom 21. Juni bis zum 13. Juli 2025 die Ausstellung Natura Inquieta zu beherbergen, die drei Künstlerinnen aus drei verschiedenen Kontinenten zusammenbringt: Alice de Miramon, Shoko Watanabe und Nancy Guerrerro. Die Künstlerinnen erforschen ihre Beziehung zur Natur durch Keramik, Malerei, Siebdruck und Textilien.

Italiano :

L’Espace Saint-Ravy è lieto di ospitare Natura Inquieta, una mostra che riunisce tre artiste di tre continenti diversi Alice de Miramon, Shoko Watanabe e Nancy Guerrerro dal 21 giugno al 13 luglio 2025. Esse esplorano il loro rapporto con la natura attraverso la ceramica, la pittura, la serigrafia e i tessuti.

Espanol :

El Espace Saint-Ravy se complace en acoger, del 21 de junio al 13 de julio de 2025, Natura Inquieta, una exposición que reúne a tres mujeres artistas de tres continentes diferentes: Alice de Miramon, Shoko Watanabe y Nancy Guerrerro. Exploran su relación con la naturaleza a través de la cerámica, la pintura, la serigrafía y el textil.

L’événement EXPOSITION « NATURA INQUIETA » DE ALICE DE MIRAMON, SHOKO WATANABE ET NANCY GUERRERRO Montpellier a été mis à jour le 2025-06-12 par 34 OT MONTPELLIER