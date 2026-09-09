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Exposition – « Natur’ailes », Salle Vogade, Gattières

samedi 19 septembre 2026 · Salle Vogade · Gattières

Exposition – « Natur’ailes », Salle Vogade, Gattières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle Vogade
Adresse
100 Route des Sauces, 06510 Gattières
Ville
06510 Gattières
Département
Alpes-Maritimes

Exposition – « Natur’ailes » Samedi 19 septembre, 09h00 Salle Vogade Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le photographe naturaliste Bruno Billaud a réalisé une série de clichés mettant en lumière la richesse et la diversité des oiseaux présents sur le site Natura 2000 “Basse vallée du Var”. Cette exposition à découvrir jusqu’au 15 octobre constitue une occasion privilégiée de sensibilisation à la préservation de la biodiversité locale et permet de mettre en valeur le patrimoine naturel de notre territoire.

RDV : Salle Vogade

Informations :
+33 (0)4 92 08 45 74
mediatheque@mairie-gattieres.fr

Salle Vogade 100 Route des Sauces, 06510 Gattières Gattières 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:mediatheque@mairie-gattieres.fr »}]
Le photographe naturaliste Bruno Billaud a réalisé une série de clichés mettant en lumière la richesse et la diversité des oiseaux présents sur le site Natura 2000 “Basse vallée du Var”. Cette à 15 à…

©Capre06

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