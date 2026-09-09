Exposition – « Natur’ailes », Salle Vogade, Gattières

Informations pratiques

Exposition – « Natur’ailes » Samedi 19 septembre, 09h00 Salle Vogade Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le photographe naturaliste Bruno Billaud a réalisé une série de clichés mettant en lumière la richesse et la diversité des oiseaux présents sur le site Natura 2000 “Basse vallée du Var”. Cette exposition à découvrir jusqu’au 15 octobre constitue une occasion privilégiée de sensibilisation à la préservation de la biodiversité locale et permet de mettre en valeur le patrimoine naturel de notre territoire.

RDV : Salle Vogade

Informations :

+33 (0)4 92 08 45 74

mediatheque@mairie-gattieres.fr

Salle Vogade 100 Route des Sauces, 06510 Gattières Gattières 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:mediatheque@mairie-gattieres.fr »}]

Le photographe naturaliste Bruno Billaud a réalisé une série de clichés mettant en lumière la richesse et la diversité des oiseaux présents sur le site Natura 2000 “Basse vallée du Var”. Cette à 15 à…

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