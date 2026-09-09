Exposition – « Natur’ailes », Salle Vogade, Gattières
samedi 19 septembre 2026 · Salle Vogade · Gattières
Informations pratiques
Exposition – « Natur’ailes » Samedi 19 septembre, 09h00 Salle Vogade Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Le photographe naturaliste Bruno Billaud a réalisé une série de clichés mettant en lumière la richesse et la diversité des oiseaux présents sur le site Natura 2000 “Basse vallée du Var”. Cette exposition à découvrir jusqu’au 15 octobre constitue une occasion privilégiée de sensibilisation à la préservation de la biodiversité locale et permet de mettre en valeur le patrimoine naturel de notre territoire.
RDV : Salle Vogade
Informations :
+33 (0)4 92 08 45 74
mediatheque@mairie-gattieres.fr
Salle Vogade 100 Route des Sauces, 06510 Gattières Gattières 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:mediatheque@mairie-gattieres.fr »}]
Le photographe naturaliste Bruno Billaud a réalisé une série de clichés mettant en lumière la richesse et la diversité des oiseaux présents sur le site Natura 2000 “Basse vallée du Var”. Cette à 15 à…
©Capre06
À voir aussi à Gattières (Alpes-Maritimes)
- Visite théâtralisée à la lanterne, Médiathèque Marie Tosca, Gattières 19 septembre 2026
- Balade “Gattières dessinée”, Médiathèque Marie Tosca, Gattières 20 septembre 2026