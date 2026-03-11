Exposition Nature et expression

place du Mercadial Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Isabelle Destruel, peintre aquarelliste, passionnée de nature et environnement vous présente quelques facettes de son travail entre observation et abstraction au travers de ses aquarelles semi figuratives

Isabelle Destruel, peintre aquarelliste, passionnée de nature et environnement vous présente quelques facettes de son travail entre observation et abstraction au travers de ses aquarelles semi figuratives

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place du Mercadial Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 10 01 15

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English :

Isabelle Destruel, watercolor painter, passionate about nature and the environment presents a few facets of her work between observation and abstraction through her semi-figurative watercolors

L’événement Exposition Nature et expression Saint-Céré a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Dordogne