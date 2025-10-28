Exposition : « Nature et jeux d’enfants » Jardin du Faitout Épron

Exposition : « Nature et jeux d’enfants » 28 octobre – 12 novembre Jardin du Faitout Calvados

Début : 2025-10-28T10:00 – 2025-10-28T18:00

Fin : 2025-11-12T10:00 – 2025-11-12T18:00

Une exposition proposée dans le cadre d’Imaginons demain.

Jardin du Faitout 10 rue de l’église 14610 Epron Épron 14610 Calvados Normandie

Découvrez l’univers d’Ilya Green, autrice et illustratrice pour la jeunesse, à travers cinq albums dans lesquels la nature est un terrain de jeux extraordinaire pour les enfants.