Début : 2025-06-04T14:00:00+02:00 – 2025-06-04T18:30:00+02:00

Fin : 2025-09-28T14:00:00+02:00 – 2025-09-28T18:30:00+02:00

Accueillir des artisans d’art à Bonnefont équivaut à un voyage dans le temps. Dès la fondation de l’abbaye au XXIIème siècle, l’artisanat se mêlait harmonieusement à la vie monastique. La nature, qui nourrissait et inspirait les moines, était au cœur de leurs créations. Ils sculptaient, tissaient, travaillaient le bois et la pierre avec un profond respect pour le monde vivant qui les entourait. Les monastères, dans leur simplicité et leur sérénité, étaient des reflets de la beauté du monde naturel, façonnés avec patience et humilité.

Aujourd’hui, cette exposition rend hommage à cette tradition millénaire tout en la réinterprétant à travers les mains d’artisans contemporains. Leurs œuvres sont elles aussi inspirées par les formes et les matériaux de la nature. Chaque artisan, à sa manière, rend ainsi hommage aux gestes ancestraux des cisterciens, tout en les adaptant aux préoccupations écologiques et esthétiques d’aujourd’hui.

Le respect de la matière, la recherche de simplicité, la quête de sens dans l’utilisation des ressources naturelles, sont autant de principes qui traversent les siècles. En ces lieux sacrés, où la nature était un terrain d’inspiration autant que de travail, l’artisanat trouve sa place dans un dialogue vivant entre le passé et le présent, entre la pierre et le végétal, entre l’humanité et la nature. Ils sont les témoins du temps et des savoir-faire.

Autour de l’expo :

– Vernissage : 12 juin à 18h00

– Tous les dimanches de la saison, présence d’un artisan et proposition d’une animation ou d’une démonstration

– Mercredis Ludiques animés par les artisans

– Journées européennes du patrimoine

– Fête d’automne

Emmanuelle ARNAUD / céramiste

La porcelaine et sa translucidité est au centre de sa création et dans cette démarche, son travail s’oriente vers une ouverture à d’autres matières sans jamais s’éloigner de son inspiration initiale : la puissance du végétal.

Elle s’attarde sur toutes ces petites choses que nous regardons trop peu et que nous oublions trop rapidement. Essayant de changer son regard au vivant et de le transporter dans sa création, elle espère toucher au cœur le regardeur.

Rencontrez Emmanuelle le 23 juillet (Mercredi Ludique), le 7 septembre (animation impression végétale) et le 28 septembre (Fête d’automne).

Maryline DELOIS / vitrailliste

Vitrailliste depuis 35 ans suite à une reconversion professionnelle, elle ne cesse de révéler la lumière grâce à l’infinie variété des couleurs des verres, de par son travail. Préserver le Beau, restaurer des vitraux, respecter la création du peintre verrier précédent… Tout est dans le geste au service de l’œuvre en devenir qui doit « chanter » juste dans l’ensemble architectural qui la reçoit.

Rencontrez Maryline le 29 juin (démonstration de restauration d’un vitrail), le 6 août (Mercredi Ludique), le 10 août, le 14 septembre et le 28 septembre (Fête d’automne).

Alexandre FÉDOU / ferronnier d’art

Baignant très jeune dans les atmosphères des ateliers familiaux, et ayant toujours eu une passion pour les arts plastiques, j’ai été un terreau fertile pour l’artisanat d’art. Travaillant le fer et usant de son savoir-faire artistique, il réalise dans son atelier, des pièces d’art et compositions esthétiques sur mesure. Mêlant techniques ancestrales et modernes, ces pièces peuvent être à destination du bâtiment ou de la décoration intérieure.

Rencontrez Alexandre pour des démonstrations de forge le 6 juillet, le 3 août, le 24 août, le 20 septembre (Journées européennes du Patrimoine) et le 28 septembre (Fête d’automne).

Annette HARDOUIN, créatrice pastelière

Teinturière et artiste du bleu de Pastel, elle fait dialoguer textile et toile, créant des œuvres où le pigment végétal inscrit son empreinte sur le temps. Inspirée par les profondeurs de ses cuves de teinture, elle révèle dans ses œuvres l’alchimie du pigment et du geste, comme une mémoire gravée dans la couleur. Ses créations sont une ode à la mémoire du geste, à la transformation de la matière et au patrimoine revisité.

Rencontrez Annette pour des démonstrations de teinture le 8 juin (Fête des Plantes Médicinales), le 22 juin, le 13 juillet, le 27 juillet, le 13 août (Mercredi Ludique), le 21 septembre (Journées européennes du Patrimoine) et le 28 septembre (Fête d’automne).

Sylvie Potier / mosaïste

Après les Beaux-Arts, elle est devenue Maître Artisan en Métiers d’Art, et a suivi la Route des Métiers d’art Occitanie. Actuellement son travail de création l’amène à travailler sur des bijoux muraux inspiré de la Chine ancienne en forme en disque Bi. Pour la fabrication de ces ouvrages, symbolisant l’Univers céleste, elle intègre aussi des matériaux qu’elle façonne en terre cuite et des matériaux de récupération.

Rencontrez Sylvie le 8 juin (démonstration/Fête des Plantes Médicinales), le 15 juin, le 16 juillet (Mercredi Ludique), le 20 juillet, le 17 août, le 31 août, le 21 septembre (atelier/Journées européennes du Patrimoine) et le 28 septembre (démonstration/Fête d’automne).

