EXPOSITION NATURE & MATIERES, TÉMOINS DE SAVOIR-FAIRE – Proupiary, 4 juin 2025 14:00, Proupiary.

Haute-Garonne

Début : 2025-06-04 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

2025-06-04

Les artistes qui exposent Emmanuelle ARNAUD / céramiste, Maryline DELOIS / vitrailliste, Alexandre FÉDOU / ferronnier d’art, Annette HARDOUIN, créatrice pastelière, Sylvie Potier / mosaïste.

Exposition en partenariat avec la Chambre de Métiers de l’Artisanat de la Haute-Garonne.

Accueillir des artisans d’art à Bonnefont équivaut à un voyage dans le temps. Dès la fondation de l’abbaye au XIIème siècle, l’artisanat se mêlait harmonieusement à la vie monastique. La nature, qui nourrissait et inspirait les moines, était au cœur de leurs créations. Ils sculptaient, tissaient, travaillaient le bois et la pierre avec un profond respect pour le monde vivant qui les entourait. Les monastères, dans leur simplicité et leur sérénité, étaient des reflets de la beauté du monde naturel, façonnés avec patience et humilité. .

ABBAYE DE BONNEFONT

Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77

English :

Exhibiting artists: Emmanuelle ARNAUD / ceramist, Maryline DELOIS / stained glass artist, Alexandre FÉDOU / ironworker, Annette HARDOUIN, pastel artist, Sylvie Potier / mosaic artist.

German :

Die ausstellenden Künstler: Emmanuelle ARNAUD / Keramikerin, Maryline DELOIS / Glasmalerei, Alexandre FÉDOU / Kunstschmied, Annette HARDOUIN, Pasteure, Sylvie Potier / Mosaikkünstlerin.

Italiano :

Gli artisti che espongono: Emmanuelle ARNAUD / ceramista, Maryline DELOIS / artista del vetro colorato, Alexandre FÉDOU / lavoratore del ferro battuto, Annette HARDOUIN, artista del pastello, Sylvie Potier / artista del mosaico.

Espanol :

Los artistas que exponen: Emmanuelle ARNAUD / ceramista, Maryline DELOIS / vidriera, Alexandre FÉDOU / forjador, Annette HARDOUIN, pastelista, Sylvie Potier / mosaiquista.

