Exposition Nature Morte à quoi rêvons-nous ?

Le Dessus Des Halles Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2025-11-22

ART’RIA organise régulièrement, comme toutes les fins d’années, une exposition collective accessible à tous sur la base d’un thème singulier dans la liberté totale de créer.

Cette année 2025 sera

NATURE MORTE

À QUOI RÊVONS NOUS

Il est impératif de respecter le thème en toute imagination, lubrique soit elle. Le format ne doit pas dépasser 130 cm de largeur pour les œuvres picturales ou graphiques, les sculptures et rondes-bosses sont libres de format.

Aucune sélection, 15 € d’adhésion à l’association lors du dépôt des œuvres qui sera jeudi 20 novembre de 10h30 à 12h30 14h à 17h et vendredi 21 novembre de 10h30 à 12h30.

2, place de la liberté 29770 AUDIERNE

mercredi 10h30 > 12h30

vendredi 17h >19h

samedi 10h30 >13h .

Le Dessus Des Halles Audierne 29770 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Nature Morte à quoi rêvons-nous ? Audierne a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz