Exposition Nature par Laetitia Lecque LOURDES Lourdes

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-24 14:00:00
fin : 2025-12-02 17:00:00
2025-11-24
Exposition Nature par Laetitia Lecque, artiste locale au Palais des congrès de Lourdes.
Peintures abstraites et photographies
Tous les jours de 14h à 17h. Le jeudi de 14h à 19h30
Fermé le samedi et le dimanche.
Renseignements au 05 62 94 16 34
English :
Nature exhibition by local artist Laetitia Lecque at the Palais des Congrès in Lourdes.
Abstract paintings and photographs
Daily, 2pm to 5pm. Thursday, 2pm to 7:30pm
Closed Saturday and Sunday.
Information on 05 62 94 16 34
German :
Ausstellung Natur der lokalen Künstlerin Laetitia Lecque im Palais des Congrès in Lourdes.
Abstrakte Gemälde und Fotografien
Täglich von 14:00 bis 17:00 Uhr. Donnerstags von 14:00 bis 19:30 Uhr
Samstag und Sonntag geschlossen.
Informationen unter 05 62 94 16 34
Italiano :
Natura dell’artista locale Laetitia Lecque presso il Palais des Congrès di Lourdes.
Dipinti astratti e fotografie
Tutti i giorni dalle 14.00 alle 17.00. Giovedì dalle 14.00 alle 19.30
Chiuso il sabato e la domenica.
Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 05 62 94 16 34
Espanol :
Naturaleza , de la artista local Laetitia Lecque, en el Palacio de Congresos de Lourdes.
Pinturas y fotografías abstractas
Todos los días de 14.00 a 17.00 h. Jueves de 14.00 a 19.30 h
Sábados y domingos cerrado.
Para más información, llame al 05 62 94 16 34
