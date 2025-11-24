Exposition Nature par Laetitia Lecque LOURDES Lourdes

Exposition Nature par Laetitia Lecque

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-24 14:00:00

fin : 2025-12-02 17:00:00

2025-11-24

Exposition Nature par Laetitia Lecque, artiste locale au Palais des congrès de Lourdes.

Peintures abstraites et photographies

Tous les jours de 14h à 17h. Le jeudi de 14h à 19h30

Fermé le samedi et le dimanche.

Renseignements au 05 62 94 16 34

English :

Nature exhibition by local artist Laetitia Lecque at the Palais des Congrès in Lourdes.

Abstract paintings and photographs

Daily, 2pm to 5pm. Thursday, 2pm to 7:30pm

Closed Saturday and Sunday.

Information on 05 62 94 16 34

German :

Ausstellung Natur der lokalen Künstlerin Laetitia Lecque im Palais des Congrès in Lourdes.

Abstrakte Gemälde und Fotografien

Täglich von 14:00 bis 17:00 Uhr. Donnerstags von 14:00 bis 19:30 Uhr

Samstag und Sonntag geschlossen.

Informationen unter 05 62 94 16 34

Italiano :

Natura dell’artista locale Laetitia Lecque presso il Palais des Congrès di Lourdes.

Dipinti astratti e fotografie

Tutti i giorni dalle 14.00 alle 17.00. Giovedì dalle 14.00 alle 19.30

Chiuso il sabato e la domenica.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 05 62 94 16 34

Espanol :

Naturaleza , de la artista local Laetitia Lecque, en el Palacio de Congresos de Lourdes.

Pinturas y fotografías abstractas

Todos los días de 14.00 a 17.00 h. Jueves de 14.00 a 19.30 h

Sábados y domingos cerrado.

Para más información, llame al 05 62 94 16 34

