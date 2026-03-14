Exposition nature, paysages et natures mortes Saint-Léger-le-Guérétois
Exposition nature, paysages et natures mortes Saint-Léger-le-Guérétois vendredi 27 mars 2026.
Exposition nature, paysages et natures mortes
Bibliothèque Saint-Léger-le-Guérétois Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-03-27
Exposition de dessins de Dominique Hippolyte mine de plomb, crayons et pastels .
Bibliothèque Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 17 05 56 biblio.saintlegerlegueretois@agglo-grandgueret.fr
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L’événement Exposition nature, paysages et natures mortes Saint-Léger-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Grand Guéret