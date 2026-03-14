Exposition nature, paysages et natures mortes

Bibliothèque Saint-Léger-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-03-27

Exposition de dessins de Dominique Hippolyte mine de plomb, crayons et pastels .

Bibliothèque Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 17 05 56 biblio.saintlegerlegueretois@agglo-grandgueret.fr

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English :

L’événement Exposition nature, paysages et natures mortes Saint-Léger-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Grand Guéret