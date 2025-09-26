Exposition Nature Photographie à la Galerie TeePee Salviac

Exposition Nature Photographie à la Galerie TeePee Salviac vendredi 26 septembre 2025.

Exposition Nature Photographie à la Galerie TeePee

38 rue Haute Salviac Lot

Début : 2025-09-26 10:00:00

fin : 2025-11-14 12:00:00

2025-09-26

La Galerie TeePee a le plaisir d’accueillir Anne Laudouard « Bruissements », Marie Leroy « Arbonirisme » et Omar Djedid « La plèbe sauvage » pour cette nouvelle exposition.

38 rue Haute Salviac 46340 Lot Occitanie galerieteepee46@gmail.com

English :

Galerie TeePee is delighted to welcome Anne Laudouard « Bruissements », Marie Leroy « Arbonirisme » and Omar Djedid « La plèbe sauvage » for this new exhibition.

German :

Die Galerie TeePee freut sich, Anne Laudouard « Bruissements », Marie Leroy « Arbonirisme » und Omar Djedid « La plèbe sauvage » für diese neue Ausstellung begrüßen zu dürfen.

Italiano :

La Galerie TeePee è lieta di accogliere Anne Laudouard « Bruissements », Marie Leroy « Arbonirisme » e Omar Djedid « La plèbe sauvage » per questa nuova mostra.

Espanol :

La Galerie TeePee se complace en dar la bienvenida a Anne Laudouard « Bruissements », Marie Leroy « Arbonirisme » y Omar Djedid « La plèbe sauvage » para esta nueva exposición.

