Exposition Nature rêvée Médiathèque François Mitterrand Le Relecq-Kerhuon

Exposition Nature rêvée

Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-03-02

S’inspirant de la nature qui est son sujet de prédilection et utilisant le cyanotype, procédé photographique ancien, l’artiste plasticienne Brigitte Ger s’amuse à brouiller notre perception du réel de son imagination naissent ainsi des créatures hybrides et fantastiques, mélanges d’éléments disparates pris au vivant et d’autres fabriqués de toute pièce.

S’offre à nos yeux un imagier fabuleux que le bleu intense dy cyanotype rend des plus fascinants.

Information pratique

Accès libre, sur réservation. .

Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Nature rêvée

L’événement Exposition Nature rêvée Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue