Exposition Nature rêvée Médiathèque François Mitterrand Le Relecq-Kerhuon

Exposition Nature rêvée
Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon
Début : 2026-03-02
fin : 2026-05-02
S’inspirant de la nature qui est son sujet de prédilection et utilisant le cyanotype, procédé photographique ancien, l’artiste plasticienne Brigitte Ger s’amuse à brouiller notre perception du réel de son imagination naissent ainsi des créatures hybrides et fantastiques, mélanges d’éléments disparates pris au vivant et d’autres fabriqués de toute pièce.
S’offre à nos yeux un imagier fabuleux que le bleu intense dy cyanotype rend des plus fascinants.
Information pratique
Accès libre, sur réservation. .
Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75
