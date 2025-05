Exposition Nature sauvage… ? – Maison des Landes & Tourbières Kergrist-Moëlou, 7 juin 2025 14:00, Kergrist-Moëlou.

Côtes-d’Armor

Exposition Nature sauvage… ? Maison des Landes & Tourbières 10 Rue de l’Église Kergrist-Moëlou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-06-07

Exposition du 07 juin au 31 octobre 2025

À la Maison des Landes et Tourbières

Désert, forêt vierge, océan… que reste-il de nature « sauvage » dans le monde ? Que représente pour nous cette nature ? Quelle place lui laissons-nous ? Aujourd’hui réensauvagement et libre évolution nous interrogent sur ces questions et sur nos relations avec les non-humains. Ce sont ces questions qui sont évoquées et qui vous sont posées dans cette exposition.

Org. Cicindèle .

Maison des Landes & Tourbières 10 Rue de l’Église

Kergrist-Moëlou 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Nature sauvage… ? Kergrist-Moëlou a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh