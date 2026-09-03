Exposition « Nature sauvage » – Maya Ratavondrahona à la P’tite Galerie La P’tite Galerie Châteaugiron

Informations pratiques

Châteaugiron

Exposition « Nature sauvage » – Maya Ratavondrahona à la P’tite Galerie

La P’tite Galerie 2 rue Nationale Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-01

« Nature sauvage » propose de se frotter au naturel, à sa grandeur comme à ses infimes détails. L’homme et la nature fusionnent parfois, on le voit aux traces laissées et réinvesties à l’infini. Dans les grands formats, l’homme est un détail, une petite tâche dans le paysage qui le domine. Cette expo invite à réfléchir à notre impact et à notre place dans ce vaste monde.

Vernissage le vendredi 4 décembre. .

La P’tite Galerie 2 rue Nationale Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement Exposition « Nature sauvage » – Maya Ratavondrahona à la P’tite Galerie Châteaugiron a été mis à jour le 2026-09-03 par OT – CHATEAUGIRON