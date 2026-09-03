Exposition « Nature sauvage » – Maya Ratavondrahona à la P’tite Galerie La P’tite Galerie Châteaugiron
mardi 1 décembre 2026 · La P'tite Galerie · Châteaugiron
Informations pratiques
Châteaugiron
Exposition « Nature sauvage » – Maya Ratavondrahona à la P’tite Galerie
La P’tite Galerie 2 rue Nationale Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-01
« Nature sauvage » propose de se frotter au naturel, à sa grandeur comme à ses infimes détails. L’homme et la nature fusionnent parfois, on le voit aux traces laissées et réinvesties à l’infini. Dans les grands formats, l’homme est un détail, une petite tâche dans le paysage qui le domine. Cette expo invite à réfléchir à notre impact et à notre place dans ce vaste monde.
Vernissage le vendredi 4 décembre. .
La P’tite Galerie 2 rue Nationale Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
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English :
L’événement Exposition « Nature sauvage » – Maya Ratavondrahona à la P’tite Galerie Châteaugiron a été mis à jour le 2026-09-03 par OT – CHATEAUGIRON
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