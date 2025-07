Exposition “nature” sculpteur sur pierre calcaire Pierre Carcauzon et photographe Perrine Degrie Salle du four Saint-Séverin

Exposition “nature” sculpteur sur pierre calcaire Pierre Carcauzon et photographe Perrine Degrie Salle du four Saint-Séverin mardi 29 juillet 2025.

Exposition “nature” sculpteur sur pierre calcaire Pierre Carcauzon et photographe Perrine Degrie

Salle du four 8 Rue du Périgord Saint-Séverin Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-29

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-07-29

Monsieur le Maire PATRICK GALLES, le sculpteur PIERRE CARCAUZON, la photographe PERRINE DEGRIE vous invitent à decouvrir l’exposition *nature*.

.

Salle du four 8 Rue du Périgord Saint-Séverin 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 84 99 97

English : Exposition “nature” sculpteur sur pierre calcaire Pierre Carcauzon et photographe Perrine Degrie

Mayor PATRICK GALLES, sculptor PIERRE CARCAUZON and photographer PERRINE DEGRIE invite you to discover the *nature* exhibition.

German : Exposition “nature” sculpteur sur pierre calcaire Pierre Carcauzon et photographe Perrine Degrie

Der Bürgermeister PATRICK GALLES, der Bildhauer PIERRE CARCAUZON und die Fotografin PERRINE DEGRIE laden Sie ein, die Ausstellung *nature* zu entdecken.

Italiano : Exposition “nature” sculpteur sur pierre calcaire Pierre Carcauzon et photographe Perrine Degrie

Il sindaco PATRICK GALLES, lo scultore PIERRE CARCAUZON e la fotografa PERRINE DEGRIE vi invitano a scoprire la mostra *natura*.

Espanol : Exposition “nature” sculpteur sur pierre calcaire Pierre Carcauzon et photographe Perrine Degrie

El alcalde PATRICK GALLES, el escultor PIERRE CARCAUZON y la fotógrafa PERRINE DEGRIE le invitan a descubrir la exposición *nature*.

L’événement Exposition “nature” sculpteur sur pierre calcaire Pierre Carcauzon et photographe Perrine Degrie Saint-Séverin a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme du Sud Charente