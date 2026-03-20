Exposition Nature vivante Office du Tourisme Semur-en-Auxois

Exposition Nature vivante

Office du Tourisme 2, place Gaveau Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-07

L’envie de représenter en peinture des légumes dans leur environnement de vie, de peindre de la nature vivante, m’est venue en voyant la force vitale qui émane de ces plantes, l’énergie qui jaillit de la terre, lors de leur croissance, la beauté de leurs formes, de leurs couleurs changeantes à mesure qu’elles grandissent, en parcourant des planches de culture de légumes en serre ou en plein champ à la Ferme du Moulin d’Argenteuil-sur-Armançon.

Peindre un chou planté en terre, vivant, non pas coupé et posé sur une table, comme des natures mortes, souvent représentées en peinture, c’est mettre en lumière le maraîchage biologique. Il nécessite une compréhension des interactions nécessaires à la vie dans les sols afin de produire de façon écologique de beaux et bons légumes, en protégeant la biodiversité. .

Office du Tourisme 2, place Gaveau Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 79 22 95 corinne.asselin@orange.fr

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English : Exposition Nature vivante

L’événement Exposition Nature vivante Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-17 par OT des Terres d’Auxois