Exposition : Natures diverses !, Le Radar, espace d’art actuel, Bayeux

Informations pratiques

Exposition : Natures diverses ! 19 et 20 septembre Le Radar, espace d’art actuel Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le Radar présente Natures diverses ! Cette exposition, qui s’ancre autour de la présentation de ces douze œuvres d’art imprimé, d’artistes contemporains aux démarches et techniques variées, vous invite à plonger au cœur de natures composites mettant à la fois en lumière des environnements hybrides et des écosystèmes fragiles. Avant d’intégrer le fonds de l’artothèque du Radar, cette série d’œuvres multiples sera mise en regard avec des pièces uniques, réalisées par chacun des artistes présentés, en vue d’élaborer un dialogue fécond, avec de réjouissants jeux de contrastes et de correspondances !

Ce projet a bénéficié du soutien du Centre national des arts plastiques (Cnap) dans le cadre du programme Artothèques en ruralités.

Le Radar, espace d’art actuel 24 rue des Cuisiniers, 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie 02 31 92 78 19 https://le-radar.fr/evenements-mediations/ Parking du Violet de Bayeux.

Le Radar présente _Natures diverses_ ! Cette exposition, qui s’ancre autour de la présentation de ces douze œuvres d’art imprimé, d’artistes contemporains aux démarches et techniques variées, vous à …

© Crédit visuel : Jacques Julien, Tombolo, pochoirs à la gouache, Variation unique pour chacun des exemplaires, 100×70 cm, œuvre réalisée en collaboration avec l’Atelier Coralie Barbe, Paris. © Julien Jacques / Cnap / photo : Le Radar