Exposition Natures forgées Nadine Ledru & Emilie Martin Montivilliers

Exposition Natures forgées Nadine Ledru & Emilie Martin

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Corps et racines est une exposition à deux voix celle d’une bijoutière orfèvre et une sculptrice métal autour du lien intime, poétique la femme et la nature. Comme des racines sous la terre, les liens entre les femmes, les fibres de la nature, les fils de métal, d’or, d’argent, les gestes de la bijoutière et de la sculptrice.

C’est une exposition où le corps féminin devient paysage, orné de bijoux-feuilles, couvert de vêtements fleurs, enraciné dans la matière. En associant métal et végétal, force et délicatesse, orfèvrerie et sculpture, nous avons construit des récits de femmes, forces vivantes naturelles ancestrales et futures. .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 abbaye@ville-montivilliers.fr

