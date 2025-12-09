Exposition Natures Mortes Aux parfums Châteaudun
Exposition Natures Mortes Aux parfums Châteaudun mardi 9 décembre 2025.
Exposition Natures Mortes Aux parfums
Médiathèque Châteaudun Eure-et-Loir
Gratuit
Début : 2025-12-09
fin : 2026-01-08
2025-12-09
Exposition photographique de Pascale Pellerin.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54
English :
Photographic exhibition by Pascale Pellerin.
