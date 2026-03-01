Exposition Natures, natures ? La Grange aux arts Champniers

Exposition Natures, natures ?

La Grange aux arts 74 rue des tilleuls Champniers Charente

Début : 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-04-04

L’exposition Natures, natures ? réunit Isabelle Meglinky et Thomas Petit autour d’un dialogue croisé sur le paysage et le vivant. Leurs œuvres interrogent la manière dont la nature se perçoit, se ressent et se transforme.

La Grange aux arts 74 rue des tilleuls Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 67 63

English :

The Natures, natures exhibition brings together Isabelle Meglinky and Thomas Petit in a cross-disciplinary dialogue on landscape and the living. Their works explore how nature is perceived, felt and transformed.

