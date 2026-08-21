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Exposition « Naucelles, l’école au fil du temps », Médiathèque de Naucelles, Naucelles

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Naucelles · Naucelles

Exposition « Naucelles, l’école au fil du temps », Médiathèque de Naucelles, Naucelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Naucelles
Adresse
Place des Anciens Combattants, 15250 Naucelles
Ville
15250 Naucelles
Département
Cantal

Exposition « Naucelles, l’école au fil du temps » Samedi 19 septembre, 09h00 Médiathèque de Naucelles Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez l’exposition « Naucelles, l’école au fil du temps », visible du 8 juin au 30 septembre 2026 (aux horaires d’ouverture de la médiathèque).

Médiathèque de Naucelles Place des Anciens Combattants, 15250 Naucelles Naucelles 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez l’exposition « Naucelles, l’école au fil du temps », visible du 8 juin au 30 septembre 2026 (aux horaires d’ouverture de la médiathèque).

© Mairie de Naucelles