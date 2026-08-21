Exposition « Naucelles, l’école au fil du temps », Médiathèque de Naucelles, Naucelles
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Naucelles · Naucelles
Informations pratiques
Exposition « Naucelles, l’école au fil du temps » Samedi 19 septembre, 09h00 Médiathèque de Naucelles Cantal
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Découvrez l’exposition « Naucelles, l’école au fil du temps », visible du 8 juin au 30 septembre 2026 (aux horaires d’ouverture de la médiathèque).
Médiathèque de Naucelles Place des Anciens Combattants, 15250 Naucelles Naucelles 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez l’exposition « Naucelles, l’école au fil du temps », visible du 8 juin au 30 septembre 2026 (aux horaires d’ouverture de la médiathèque).
© Mairie de Naucelles