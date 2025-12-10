Exposition Navigation Nocturne par Thomas Auriol Rue Kergillouard Ploumagoar
Début : 2026-01-10 14:30:00
fin : 2026-02-28 18:30:00
2026-01-10
Navigation Nocturne dévoile des paysages réinventés où souvenirs et imaginaire se rencontrent. Les œuvres de Thomas Auriol offrent une immersion simple et sensible dans un univers nourri de voyages, permettant à tous de découvrir une création contemporaine accessible. .
Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10
