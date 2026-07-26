Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-27 10:00 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit Accès libre Tout public

Connaissez-vous vraiment Néandertal ?Il y a 35 000 ans, Néandertal disparaissait. Après 350 000 ans de présence sur Terre, cet être singulier s’effaçait, laissant derrière lui des outils, des sépultures, des parures — et des questions qui fascinent encore les scientifiques aujourd’hui. Longtemps caricaturé en brute primitive, il est désormais reconnu pour ce qu’il était vraiment : un être humain à part entière.C’est ce récit que propose l’exposition itinérante Néandertal, en 14 panneaux, conçue pour voyager dans les communes de la métropole nantaise.

Médiathèque municipale « Le Jardin des Livres » Saint-Léger-les-Vignes 44710



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