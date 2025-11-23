Exposition Neiges d’Avent en l’Alsace Verte Kutzenhausen

Exposition Neiges d’Avent en l’Alsace Verte Kutzenhausen dimanche 23 novembre 2025.

Exposition Neiges d’Avent en l’Alsace Verte

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

En partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Alsace Verte, cette exposition vous invite à parcourir 24 sites remarquables du territoire, à travers un voyage sur le thème de Noël visuel et inspirant au cœur de ses paysages et de son patrimoine.

En partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Alsace Verte, cette exposition vous invite à parcourir 24 sites remarquables du territoire, à travers un voyage sur le thème de Noël visuel et inspirant au cœur de ses paysages et de son patrimoine. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

English :

In partnership with the Alsace Verte Tourist Office, this exhibition invites you to explore 24 of the region?s outstanding sites, on a visual and inspirational Christmas journey through its landscapes and heritage.

German :

In Zusammenarbeit mit dem Office de Tourisme de l’Alsace Verte lädt diese Ausstellung Sie dazu ein, 24 bemerkenswerte Orte der Region zu besuchen und sich auf eine Reise zum Thema Weihnachten zu begeben, die visuell und inspirierend durch die Landschaften und das Kulturerbe führt.

Italiano :

In collaborazione con l’Ufficio del Turismo dell’Alsazia Verte, questa mostra invita a esplorare 24 siti eccezionali della regione, in un viaggio natalizio visivo e suggestivo attraverso i suoi paesaggi e il suo patrimonio.

Espanol :

En colaboración con la Oficina de Turismo de Alsacia Verde, esta exposición le invita a explorar 24 lugares excepcionales de la región, en un viaje navideño visual e inspirador a través de sus paisajes y su patrimonio.

L’événement Exposition Neiges d’Avent en l’Alsace Verte Kutzenhausen a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte