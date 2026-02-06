Exposition NELL petite histoires naturelles

43 allée des mots Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Exposition à la Médiathèque Office de tourisme du Pays Rignacois.

Nell est une artiste illustratrice singulière, profondément inspirée par la nature et les enjeux environnementaux. Résolument libertaire et sensible, elle développe avec intuition son univers artistique et subtil ou l’émotion et les symboles occupent une place centrale. .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition at the Mediatheque Tourist Office of the Pays Rignacois.

L’événement Exposition NELL petite histoires naturelles Rignac a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)