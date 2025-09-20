Exposition : « Nemausus, patrimoine architectural » Nemausus I Nîmes

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Symbole de l’architecture contemporaine mais aussi lieu de vie en commun, le Nemausus laisse rarement indifférent. Pour le présenter, l’association Bienvenue à Bord propose de visiter les lieux et l’exposition collective « Nemausus, patrimoine architectural » où petits et grands s’expriment sur le sujet.

Dans ce projet expérimental, l'architecte Jean Nouvel a prouvé que l'habitat social pouvait être synonyme de qualité architecturale en créant deux structures horizontales évoquant la forme d'un navire.

© Dominique Marck – Ville de Nîmes