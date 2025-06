Exposition « Neoline : aux origines d’un navire hors normes » – Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes 14 juin 2025 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-14 14:00 – 18:00

Gratuit : non Gratuit Tout public

Réalisée par la compagnie maritime Neoline, l’exposition aborde la construction du Neoliner, un cargo à propulsion principale vélique qui consommera cinq fois moins de carburant qu’un cargo traditionnel de même taille, tout en restant une solution logistique efficace et compétitive.De l’idée folle d’anciens marins à la mise en service d’un cargo à voiles, cette exposition retrace 10 ans d’une aventure humaine hors norme. Entre défis techniques et engagements pour un transport maritime décarboné, découvrez comment Neoliner Origin a vu le jour, porté par le vent… et par la conviction de ses fondateurs qu’un futur du transport maritime était possible.L’exposition présentera notamment un ensemble de photographies.

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr 02 40 08 20 22 https://www.maison-hommes-techniques.fr/