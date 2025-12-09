EXPOSITION NEW YORK LIGNES SUSPENDUES Juvignac
Allée de l’Europe Juvignac Hérault
Début : 2025-12-09
fin : 2026-01-27
Du 9 décembre au 27 janvier, en partenariat avec le Festival What a Trip !, la Ville de Juvignac propose l’exposition New York Lignes suspendues du photographe Antoine Lorin. Une immersion dans la ville qui ne dort jamais à travers des clichés… vertigineux !
Proposée en partenariat avec le Festival What a Trip!, l’exposition est une saisissante immersion dans la ville qui ne dort jamais à travers des clichés… vertigineux ! Le photographe-vidéaste, grand baroudeur, dépeint un New York énergique et hors du temps, dont il perçoit un fascinant contraste dans la ville qui ne dort jamais, chaque instant est dense.
C’est à travers le noir et blanc qu’il saisit cette intemporalité, capturant le mouvement en lignes suspendues , à la fois douces et puissantes.
Lundi au vendredi I 8h30-12h et 13h30-17h30 I Hôtel de Ville
Gratuit
Tout public .
Allée de l’Europe Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 10 42 42 culture@juvignac.fr
English :
From December 9 to January 27, in partnership with the What a Trip! festival, the Ville de Juvignac is presenting the exhibition New York? Lignes suspendues by photographer Antoine Lorin. Immerse yourself in the city that never sleeps, through breathtaking images!
German :
Vom 9. Dezember bis zum 27. Januar zeigt die Stadt Juvignac in Partnerschaft mit dem Festival What a Trip! die Ausstellung New York? Suspended Lines des Fotografen Antoine Lorin. Eine Reise in die Stadt, die niemals schläft, mit schwindelerregenden Bildern!
Italiano :
Dal 9 dicembre al 27 gennaio, in collaborazione con il festival What a Trip!, la città di Juvignac presenta la mostra New York? Lignes suspendues del fotografo Antoine Lorin. Immergetevi nella città che non dorme mai, attraverso alcuni scatti mozzafiato!
Espanol :
Del 9 de diciembre al 27 de enero, la ciudad de Juvignac organiza, en colaboración con el festival ¡Vaya viaje! , la exposición ¿Nueva York? Lignes suspendues del fotógrafo Antoine Lorin. Sumérjase en la ciudad que nunca duerme a través de unas instantáneas que le dejarán sin aliento
