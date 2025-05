Exposition Nicola L. Chelsea Girl – FRAC Bretagne Rennes, 17 mai 2025, Rennes.

Exposition Nicola L. Chelsea Girl FRAC Bretagne Rennes Samedi 17 mai, 12h00

Nicola L. _Chelsea Girl_ : une exposition présentant le travail libre et collectif de cette artiste ayant passé sa vie dans le bouillonnant Chelsea Hotel à New York dès les années 1960. Installation immersive, sculptures pieds, mains, lampes-œil, manteaux collectifs… venez découvrir et éprouver les œuvres de cette artiste passionnante.

Petites visites à 20h, 21h, 22h et 23h | durée : 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T23:59:00.000+02:00

http://www.fracbretagne.fr

FRAC Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

0299373793