Exposition « Nicolas Fedorenko – Reflets joyeux d’un sombre éclat » Chapelle des Ursulines Quimperlé samedi 20 septembre 2025.

Entrée et visite libre

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Peinture, sculpture, céramique, installation… Quel que soit le support, Nicolas Fedorenko nous entraîne dans un univers à l’image du monde : coloré, poétique et parfois violent. Les oeuvres présentées à la Chapelle des Ursulines disent un demi-siècle de création artistique influencée tant par les maîtres du passé que par les mouvements contemporains.

La visite de l’exposition est aussi l’occasion de découvrir le magnifique plafond peint de l’ancien couvent des Ursulines de Quimperlé datant du 17e siècle.

Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry, 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne 0298392844 https://www.quimperle.bzh/ https://www.quimperle.bzh/actualite/decouvrez-la-chapelle-des-ursulines/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090378 La chapelle de Notre-Dame-des-sept-douleurs, dite chapelle des Ursulines, est un Monument Historique du XVIIe siècle, situé dans un ancien ensemble monastique fondé par une communauté d’Ursulines se consacrant à l’éducation des filles.

En 1652, les Ursulines de Tréguier sont autorisées à fonder un établissement.

En 1674 (date regravée), les bâtiments conventuels sont achevés, tout comme l´église. Expulsion des religieuses et vente comme bien national en 1792. Retour de la congrégation et reprise de l´enseignement à partir de 1803.

En 1907, suite à la loi de séparation des Églises et de l´État, départ des Ursulines et installation d´une école primaire supérieure de jeunes filles. L´ancienne église conventuelle, propriété de la commune, sert depuis 1996 de lieu d´exposition.

En 2002, un projet de restauration, de restructuration et d´agrandissement de l´établissement scolaire, propriété du département.

Aujourd’hui, cet ensemble monastique est devenu le collège Jules Ferry et la chapelle est dévolue, depuis 1996, aux expositions d’art contemporain. La chapelle est au centre de l’édifice avec les locaux des religieuses d’un côté et les bâtiments pour l’enseignement de l’autre. Présence de parkings, accès PMR.

Ville de Quimperlé