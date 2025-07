Exposition Nihonga château de Poët Laval Le Poët-Laval

Exposition Nihonga château de Poët Laval Le Poët-Laval mercredi 13 août 2025.

Exposition Nihonga

château de Poët Laval Château du vieux Poët Laval Le Poët-Laval Drôme

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 10:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-08-13

Peinture traditionnelle japonaise sur papier recouvert d’ or et d’argent et peint avec des pigments minéraux broyés.

.

château de Poët Laval Château du vieux Poët Laval Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 00 49 91 irisldc@gmail.com

English :

Traditional Japanese painting on paper coated with gold and silver and painted with ground mineral pigments.

German :

Traditionelle japanische Malerei auf Papier, das mit Gold und Silber beschichtet und mit gemahlenen Mineralpigmenten bemalt wird.

Italiano :

Pittura tradizionale giapponese su carta ricoperta d’oro e d’argento e dipinta con pigmenti minerali macinati.

Espanol :

Pintura tradicional japonesa sobre papel recubierto de oro y plata y pintado con pigmentos minerales molidos.

L’événement Exposition Nihonga Le Poët-Laval a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux