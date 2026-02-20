Exposition Noct’ & Bulle & Concours de créateurs Chapelle de l’Institut Pont-à-Mousson

Exposition Noct’ & Bulle & Concours de créateurs

Chapelle de l’Institut 13 rue de l’Institut Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Exposition photographique à la Chapelle de l’Institut (entrée libre le 12 avril)

En marge de l’exposition Noct’ & Bulle, découvrez le concours de créateurs vêtements, bijoux, chaussures, accessoires, fleuristes le samedi 11 avril

Défilé printemps/été 2026

Inscriptions auprès de lady.bulle.studio@gmail.comTout public

5 .

Chapelle de l’Institut 13 rue de l’Institut Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est lady.bulle.studio@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photographic exhibition at the Chapelle de l’Institut (free admission on April 12)

Alongside the Noct’ & Bulle exhibition, discover the designer competition: clothing, jewelry, shoes, accessories, florists on Saturday April 11

Spring/summer 2026 fashion show

To register, contact lady.bulle.studio@gmail.com

L’événement Exposition Noct’ & Bulle & Concours de créateurs Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-02-20 par OT PONT A MOUSSON