Exposition Noct’ & Bulle & Concours de créateurs Chapelle de l’Institut Pont-à-Mousson

Exposition Noct’ & Bulle & Concours de créateurs
Chapelle de l’Institut 13 rue de l’Institut Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
2026-04-11 2026-04-12
Exposition photographique à la Chapelle de l’Institut (entrée libre le 12 avril)
En marge de l’exposition Noct’ & Bulle, découvrez le concours de créateurs vêtements, bijoux, chaussures, accessoires, fleuristes le samedi 11 avril
Défilé printemps/été 2026
Inscriptions auprès de lady.bulle.studio@gmail.comTout public
Chapelle de l’Institut 13 rue de l’Institut Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est lady.bulle.studio@gmail.com
English :
Photographic exhibition at the Chapelle de l’Institut (free admission on April 12)
Alongside the Noct’ & Bulle exhibition, discover the designer competition: clothing, jewelry, shoes, accessories, florists on Saturday April 11
Spring/summer 2026 fashion show
To register, contact lady.bulle.studio@gmail.com
