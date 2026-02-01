Exposition Noctule Destrier de l’artiste Vincent Girard Le Radar Espace d’art actuel Bayeux

Exposition Noctule Destrier de l’artiste Vincent Girard

Dans la continuité d’une programmation portant sur la représentation de l’invisible, il a été proposé à l’artiste Vincent Girard de faire du Radar son antre, au travers d’une résidence de création et d’une exposition !

Dans la continuité d’une programmation portant sur la représentation de l’invisible, il a été proposé à l’artiste Vincent Girard de faire du Radar son antre, au travers d’une résidence de création. Le peintre dont la pratique se nourrit des contes et des récits fantastiques se verra confier, pour un temps donné, le premier étage de l’espace, transformé pour l’occasion en atelier. Tandis que les créatures, inspirées de légendes locales et plus lointaines, naîtront sous ses pinceaux à l’étage, les êtres imaginaires déjà dépeints se dévoileront au rez-de-chaussée. Au moment venu, cet enchevêtrement d’histoires fantasmagoriques, peuplées d’individus mythiques et chimériques, finira par occuper l’intégralité des lieux pour emporter le visiteur dans un monde aussi énigmatique qu’enchanteur. .

Following on from a program focusing on the representation of the invisible, artist Vincent Girard was invited to make the Radar his home, through a creative residency and an exhibition!

