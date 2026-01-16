Exposition nocturne à Sézanne École Saint-Denis Sézanne

Exposition nocturne à Sézanne

École Saint-Denis 45 Rue Léon Jolly Sézanne Marne

Début : 2026-02-06 17:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

L’école Saint-Denis organise une exposition nocturne le ve,dredi 6 février 2026 à partir de 17h.Tout public

L’école Saint-Denis accueille les élèves de la petite section de maternelle au CM2.

Le vendredi 6 février 2026, à partir de 17h, elle organise une exposition nocturne au sein de ses locaux.

Venez découvrir et soutenir le talent de nos petits artistes. .

English : Exposition nocturne à Sézanne

The Saint-Denis school is organizing an evening exhibition on Friday, February 6, 2026 from 5pm.

