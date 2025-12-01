Exposition Nocturne Fondation Vasarely CS 50490 Aix-en-Provence
Exposition Nocturne Fondation Vasarely
Samedi 20 décembre 2025 de 18h30 à 21h30. CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-12-20 18:30:00
fin : 2025-12-20 21:30:00
2025-12-20
Vibrez lors d’une nuit unique à la Fondation Vasarely œuvres monumentales éclairées à la bougie, ambiance sonore spatiale et exploration à la lampe torche des créations hypnotiques de Vasarely pour une immersion féérique.
Vibrez le temps d’une nuit unique à la Fondation Vasarely !
Venez vibrer lors d’une expérience inédite nos œuvres monumentales sublimées par la lueur vacillante des bougies, une ambiance sonore spatiale envoûtante pour une immersion totale.
Munissez-vous de votre lampe torche et partez à la découverte des créations hypnotiques de Victor Vasarely dans une atmosphère mystérieuse et féérique. .
CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13096 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Experience a unique night at the Fondation Vasarely: monumental works illuminated by candlelight, spatial soundscapes and torchlight exploration of Vasarely’s hypnotic creations for a magical immersion.
German :
Erleben Sie eine einzigartige Nacht in der Fondation Vasarely: Monumentale, kerzenbeleuchtete Kunstwerke, eine räumliche Klangkulisse und eine Taschenlampen-Erkundung von Vasarelys hypnotischen Kreationen für ein märchenhaftes Eintauchen in die Welt.
Italiano :
Vivete una notte unica alla Fondation Vasarely: opere monumentali illuminate a lume di candela, un paesaggio sonoro spaziale e un’esplorazione a lume di torcia delle creazioni ipnotiche di Vasarely per un’esperienza di immersione magica.
Espanol :
Viva una noche única en la Fundación Vasarely: obras monumentales iluminadas por la luz de las velas, un paisaje sonoro espacial y la exploración con antorchas de las hipnóticas creaciones de Vasarely para vivir una experiencia de inmersión mágica.
L’événement Exposition Nocturne Fondation Vasarely Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence