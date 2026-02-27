Informations pratiques

Touques

Exposition : « Noël à la Galerie »

Parvis de l’église Saint-Pierre Galerie des Créateurs Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-13

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-11-13

À la Galerie des Créateurs de Touques, l’exposition « Noël à la Galerie » offre une immersion dans l’univers des créations contemporaines et des métiers d’art, parfaite pour la saison des fêtes. Cette exposition rassemble une sélection d’œuvres artisanales et d’objets décoratifs.

Chaque année, à la Galerie des Créateurs de Touques, l’exposition « Noël à la Galerie » offre une immersion dans l’univers des créations contemporaines et des métiers d’art, parfaite pour la saison des fêtes. Une exposition qui rassemble une sélection d’œuvres artisanales et d’objets décoratifs. Le public pourra y découvrir un éventail de créations : une sélection de pièces uniques ou séries limitées en céramique, verre, bois, laine, plumes, papier ou broderies… des objets décoratifs, de l’art de la table, des créations textiles, des bijoux originaux, fruits du talent d’artisans et créateurs.

Chaque objet raconte une histoire et illustre un savoir-faire.

Horaires

Jeudi, vendredi : 15h-18h30

Samedi, dimanche, jours fériés : 11h-13h / 15h-18h30

A partir du 15 décembre : mardi au dimanche 11h-13h/15h-18h30

Vernissage le samedi 14 novembre à 17h. .

Parvis de l’église Saint-Pierre Galerie des Créateurs Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 71 52 71 05 creaculture@orange.fr

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English : Exposition : « Noël à la Galerie »

%C0At the Galerie des Créateurs de Touques, the exhibition « No%EBl %E0 la Galerie » offers an immersive experience into the world of contemporary art and arts and crafts—perfect for the holiday season. This exhibition brings together a selection of handcrafted works and decorative objects.

L’événement Exposition : « Noël à la Galerie » Touques a été mis à jour le 2026-09-02 par OT SPL Deauville