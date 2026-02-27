Exposition : « Noël à la Galerie » Parvis de l’église Saint-Pierre Touques
vendredi 13 novembre 2026 · Parvis de l'église Saint-Pierre · Touques
Informations pratiques
Touques
Exposition : « Noël à la Galerie »
Parvis de l’église Saint-Pierre Galerie des Créateurs Touques Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-13
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-11-13
À la Galerie des Créateurs de Touques, l’exposition « Noël à la Galerie » offre une immersion dans l’univers des créations contemporaines et des métiers d’art, parfaite pour la saison des fêtes. Cette exposition rassemble une sélection d’œuvres artisanales et d’objets décoratifs.
Chaque année, à la Galerie des Créateurs de Touques, l’exposition « Noël à la Galerie » offre une immersion dans l’univers des créations contemporaines et des métiers d’art, parfaite pour la saison des fêtes. Une exposition qui rassemble une sélection d’œuvres artisanales et d’objets décoratifs. Le public pourra y découvrir un éventail de créations : une sélection de pièces uniques ou séries limitées en céramique, verre, bois, laine, plumes, papier ou broderies… des objets décoratifs, de l’art de la table, des créations textiles, des bijoux originaux, fruits du talent d’artisans et créateurs.
Chaque objet raconte une histoire et illustre un savoir-faire.
Horaires
Jeudi, vendredi : 15h-18h30
Samedi, dimanche, jours fériés : 11h-13h / 15h-18h30
A partir du 15 décembre : mardi au dimanche 11h-13h/15h-18h30
Vernissage le samedi 14 novembre à 17h. .
Parvis de l’église Saint-Pierre Galerie des Créateurs Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 71 52 71 05 creaculture@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition : « Noël à la Galerie »
%C0At the Galerie des Créateurs de Touques, the exhibition « No%EBl %E0 la Galerie » offers an immersive experience into the world of contemporary art and arts and crafts—perfect for the holiday season. This exhibition brings together a selection of handcrafted works and decorative objects.
L’événement Exposition : « Noël à la Galerie » Touques a été mis à jour le 2026-09-02 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Touques (Calvados)
- Brocante mensuelle Touques 20 septembre 2026
- Journées du Patrimoine La parade des Toqués Touques 20 septembre 2026
- Théâtre Les colocs Salle des fêtes Touques 25 septembre 2026
- Un dimanche de caractère Visite guidée Au fil de l’eau Touques 4 octobre 2026
- Les Vendredis Découverte Escales autour du Monde Salle des fêtes Touques 9 octobre 2026