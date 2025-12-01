Exposition Noël à l’atelier Atelier Terres d’Andaine Genêts
Exposition Noël à l’atelier
Atelier Terres d’Andaine 14 rue de l’Ortillon Genêts Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-01
fin : 2025-12-23
2025-12-01
Marie-Christine Chevreau, de l’atelier Terres d’Andaine, vous invite à découvrir ses oeuvres pièces uniques, céramiques, peintures. Rendez-vous du lundi au jeudi, de 14h à 18h vendredi et samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h le dimanche, de 10h à 13h fermé le dimanche 07 décembre rdv au marché de Noël de St Jean-le-Thomas du dimanche 21 au mardi 23 décembre, l’atelier sera ouvert toute la journée, de 10h à 18h. .
Atelier Terres d’Andaine 14 rue de l’Ortillon Genêts 50530 Manche Normandie +33 2 33 70 90 11 mc.che@wanadoo.fr
