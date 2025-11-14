Exposition Noël à Souris-Ville Les souris d’Odile Bailloeul Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Exposition Noël à Souris-Ville Les souris d’Odile Bailloeul

2 Rue des Grands Bois Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Vendée

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-11-14 2025-12-06 2025-12-13

Faites un voyage inoubliable dans une minuscule ville, qui ne figure que sur les cartes au trésor…

Profitez de l’ouverture cet hiver de cette petite galerie charmante pour découvrir ce lieu magique!

Environ 300 personnages vous y attendent, mis en scène dans un univers miniature et poétique.

Les petites souris d’Odile Bailloeul y vivent une joyeuse existence, toute entière dédiée aux plaisirs de saison.

Et en ce moment elles se préparent pour Noël…

Ne ratez pas cette occasion de retrouver votre âme d’enfant et venez en famille leur rendre visite lors des exceptionnelles ouvertures de novembre et décembre.

Si I’artiste Odile Bailloeul a de nombreux moyens d’expression design textile, peinture, illustration jeunesse … C’est dans le monde imaginaire de Souris-Ville qu’elle vous invite cette fois-ci.

Inspirée par l’univers de Beatrix Potter et des dessinateurs anglais qui ont mis à l’honneur des animaux familiers dans leurs histoires pleines de charme, Odile a créé des personnages aux personnalités attachantes qui évoluent dans un univers à leur échelle.

Petit à petit le bourg de Souris-Ville s’est agrandi… Il a fini par quitter l’atelier de l’artiste pour s’installer dans un ancien magasin de Saint-Martin- Lars-en-Sainte-Hermine, rénové en son honneur.

Destiné à illustrer ses publications jeunesse, l’environnement des souris fourmille de détails ! Magasins, école, ateliers, square, réserves, musée, théâtre et même tronc d’arbre aménagé permettent aux 300 petits habitants du lieu de mener une vie joyeuse et bien remplie !

A cette occasion l’atelier d’Odile Bailloeul sera ouvert (à150m) .

2 Rue des Grands Bois Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 53 37 25 lapetiteboutiquedodile@gmail.com

English :

Take an unforgettable trip to a tiny town that only appears on treasure maps…

German :

Begeben Sie sich auf eine unvergessliche Reise in eine winzige Stadt, die nur auf Schatzkarten…

Italiano :

Un viaggio indimenticabile in una piccola città che appare solo sulle mappe del tesoro…

Espanol :

Emprenda un viaje inolvidable a una pequeña ciudad que sólo aparece en los mapas del tesoro…

