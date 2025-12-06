Exposition Noël au musée Musée Diocésain d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe
Musée Diocésain d’Art Sacré 5 Place Elisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-01-04 18:00:00
2025-12-06
Vernissage le 06 Décembre à 17h suivi à 17 h 30 d’un concert avec le groupe Maloni Fipagi qui interprétera des chants polyphoniques corses.
Un apéritif terminera cette inauguration.
Musée Diocésain d’Art Sacré 5 Place Elisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 96 95 musee.artsacre@gmail.com
English :
Opening on December 06 at 5pm, followed at 5:30pm by a concert featuring the group Maloni Fipagi, performing Corsican polyphonic songs.
An aperitif will round off the opening.
