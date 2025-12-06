Exposition Noël au musée Musée Diocésain d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe

Exposition Noël au musée Musée Diocésain d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe samedi 6 décembre 2025.

Exposition Noël au musée

Musée Diocésain d’Art Sacré 5 Place Elisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-01-04 18:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Vernissage le 06 Décembre à 17h suivi à 17 h 30 d’un concert avec le groupe Maloni Fipagi qui interprétera des chants polyphoniques corses.
Un apéritif terminera cette inauguration.
  .

Musée Diocésain d’Art Sacré 5 Place Elisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 96 95  musee.artsacre@gmail.com

English :

Opening on December 06 at 5pm, followed at 5:30pm by a concert featuring the group Maloni Fipagi, performing Corsican polyphonic songs.
An aperitif will round off the opening.

L’événement Exposition Noël au musée Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-11-26 par Valence Romans Tourisme